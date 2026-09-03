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Путін жорстко "пройшовся" по Україні: поставив крапку у сенсаційному питанні

Лідер Росії Путін розповів про мобілізацію в Росії та Україні

3 вересня 2026, 14:14
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Кречмаровская Наталия

В Україні активно обговорюють питання проведення примусової мобілізації в Росії. Експерти переконані, без нового примусового призову Путіну не вдасться отримати хоча б якість успіхи на фронті. А президент України Володимир Зеленський заявив, що примусову мобілізацію у РФ оголосять після виборів у Держдуму. Російська влада спростовує це. 

Путін жорстко "пройшовся" по Україні: поставив крапку у сенсаційному питанні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що на сьогодні немає такого сценарію, який би вимагав мобілізації в Росії. За його словами, російські війська “кожного дня йдуть уперед на всіх ділянках “СВО”, темп руху наростає. 

Путін назвав вкиди про нібито можливу мобілізацію у РФ спробою вплинути на вибори до Держдуми, пишуть російські медіа. 

“Росії немає жодних проблем з кількістю людей у ​​”СВО”, а у противника "мінус зростає" щомісяця. Росіяни добровільно підписують контракти на "СВО", на відміну від України, де людей силоміць затягують на фронт. В Україні людей, як бездомних собак, виловлюють і силою відправляють на фронт. В Україні дуже високий рівень дезертирства”, — заявив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі України вже у вересні — лідер РФ Володимир Путін заявив, що таке завдання уже поставлено. Однак, на думку штучного інтелекту, повністю занурити великі міста у багатоденну темряву буде значно складніше. Популярні моделі ШІ оцінили ризики та назвали міста, у яких ситуація з електропостачанням може бути найгіршою уже у вересні. Серед найуразливіших міст — Одеса, Київ, Дніпро, Харків. 




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Джерело: https://t.me/tass_agency/393540
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