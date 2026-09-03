В Україні активно обговорюють питання проведення примусової мобілізації в Росії. Експерти переконані, без нового примусового призову Путіну не вдасться отримати хоча б якість успіхи на фронті. А президент України Володимир Зеленський заявив, що примусову мобілізацію у РФ оголосять після виборів у Держдуму. Російська влада спростовує це.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що на сьогодні немає такого сценарію, який би вимагав мобілізації в Росії. За його словами, російські війська “кожного дня йдуть уперед на всіх ділянках “СВО”, темп руху наростає.

Путін назвав вкиди про нібито можливу мобілізацію у РФ спробою вплинути на вибори до Держдуми, пишуть російські медіа.

“Росії немає жодних проблем з кількістю людей у ​​”СВО”, а у противника "мінус зростає" щомісяця. Росіяни добровільно підписують контракти на "СВО", на відміну від України, де людей силоміць затягують на фронт. В Україні людей, як бездомних собак, виловлюють і силою відправляють на фронт. В Україні дуже високий рівень дезертирства”, — заявив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі України вже у вересні — лідер РФ Володимир Путін заявив, що таке завдання уже поставлено. Однак, на думку штучного інтелекту, повністю занурити великі міста у багатоденну темряву буде значно складніше. Популярні моделі ШІ оцінили ризики та назвали міста, у яких ситуація з електропостачанням може бути найгіршою уже у вересні. Серед найуразливіших міст — Одеса, Київ, Дніпро, Харків.



