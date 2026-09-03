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Путин жестко "прошелся" по Украине: поставил точку в сенсационном вопросе

Лидер России Путин рассказал о мобилизации в России и Украине

3 сентября 2026, 14:14
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Кречмаровская Наталия

В Украине активно обсуждается вопрос проведения принудительной мобилизации в России. Эксперты убеждены, что без нового принудительного призыва Путину не удастся получить хотя бы качество успеха на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принудительную мобилизацию в РФ объявят после выборов в Госдуму. Российские власти опровергают это.

Путин жестко "прошелся" по Украине: поставил точку в сенсационном вопросе

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет такого сценария, который бы требовал мобилизации в России. По его словам, российские войска каждый день идут вперед на всех участках "СВО", темп движения нарастает.

Путин назвал вбросы о якобы возможной мобилизации в РФ попыткой повлиять на выборы в Госдуму, пишут российские медиа.

"России нет никаких проблем с количеством людей в ”СВО", а у противника "минус растет" ежемесячно. Россияне добровольно подписывают контракты на" СВО", в отличие от Украины, где людей насильно затягивают на фронт. В Украине людей, как бездомных собак, вылавливают и силой отправляют на фронт. В Украине очень высокий уровень дезертирства”, — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины уже в сентябре — лидер РФ Владимир Путин заявил, что такая задача уже поставлена. Однако, по мнению искусственного интеллекта, полностью погрузить большие города в многодневную тьму будет гораздо сложнее. Популярные модели ИИ оценили риски и назвали города, в которых ситуация с электроснабжением может быть самой плохой уже в сентябре. Среди самых уязвимых городов – Одесса, Киев, Днепр, Харьков.




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Источник: https://t.me/tass_agency/393540
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