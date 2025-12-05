Путін жорстко проколовся з Куп’янськом: що почало відбуватися у місті

Главком ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяви російського диктатора Путіна про оточення Куп'янська, зазначивши, що ситуація на Харківському напрямку стабільно покращується. Чи справді це так? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Сили оборони України зараз намагаються звільнити Куп’янськ

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що у російського диктатора серйозна проблема зі сприйняттям карт. Йому не можуть донести, що є Куп'янськ, який розташований із правого та лівого берегів річки Оскіл та Куп'янськ-Вузловий – з лівого берега цієї ж річки.

Роман Світан наголосив, що саме Куп'янськ-Вузловий є плацдармом України, нашим плацдармом, який Сили оборони утримують на лівому березі.

"Путіну доповідають, що там 1000 російських солдатів, які зараз намагаються зайняти цей плацдарм і начебто оточили українські війська. Це викривлення інформації по Куп'янську та Куп'янську-Вузловому створює дисонанс у його голові", – сказав полковник запасу ЗСУ.

За його словами, Куп'янськ, який розташований на правому та лівому берегах Осколу, Сили оборони України зараз намагаються звільнити.

"Ці дії мають хорошу динаміку. Сирський дуже хороший тактик. Якщо він береться за якийсь напрямок, то стабілізує його, а потім повертає втрачені позиції, знищуючи значну кількість російських військ", – зауважив Роман Світан.

Він зауважив, окрім цього, що стосується Куп'янська-Вузлового, який росіяни представляють Путіну як оточене місто, то насправді у самого противника там проблеми. Все тому, що це селище їм потрібне як вузлова залізнична станція. Розбити його вщент КАБами росіяни не можуть, а без цього шансів захопити дуже мало.

Можна перерізати логістику противника

Військовий експерт Владислав Селезньов Стосовно утримання на Харківщині Куп'янська у українських захисників є "позитивний прогноз" – ЗСУ нехай поступово, але вичищають місто від окупантів. Ситуація на східному березі річки Оскіл також "досить стабільна", попри те, що противник там активно атакує наших військовослужбовців.

Експерт також попередив, що для утримання Куп'янська в українських воїнів "попереду дуже багато роботи".

Роблячи досить позитивний прогноз щодо утримання Куп'янська, експерт підкреслив, що угруповання українських захисників на цій ділянці фронту очолює генерал Михайло Драпатий, "найефективніший військовий менеджер, який на сьогодні розв'язує кризові ситуації у ЗСУ".

"Ті процеси, які зараз відбуваються тут, є досить красномовними. Повільно, з великими зусиллями, вкрай складно, але все-таки українські Сили оборони продовжують зачищати від противника територію Куп'янська. Так, безумовно, попереду дуже багато роботи, але ключовий фактор в тому, що під нашим контролем де-факто перебуває досить вузька логістична артерія, той самий маршрут, яким противник забезпечує дії своїх штурмовиків у Куп'янську", – пояснив Владислав Селезньов.

На його думку, якщо українські захисники на Куп’янському напрямку отримають додаткові сили і засоби, "можна цю логістику у противника перерізати".

"А це означає, що ті сили й засоби противника, які перебувають у Куп'янську, будуть буквально приречені. Адже без стабільної логістики шанси на виживання російських штурмовиків мізерні", – впевнений експерт.

