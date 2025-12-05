Путин жестко прокололся с Купянском: что начало происходить в городе

Главком ВСУ Александр Сырский возразил заявления российского диктатора Путина об окружении Купянска, отметив, что ситуация на Харьковском направлении стабильно улучшается. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Силы обороны Украины сейчас пытаются уволить Купянск

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью "24 Каналу", что у российского диктатора серьезная проблема с восприятием карт. Ему не могут донести, что есть Купянск, расположенный с правого и левого берегов реки Оскол и Купянск-Узловой – с левого берега этой же реки.

Роман Свитан подчеркнул, что именно Купянск-Узловой является плацдармом Украины, нашим плацдармом, который удерживают Силы обороны на левом берегу.

"Путину докладывают, что там 1000 российских солдат, которые сейчас пытаются занять этот плацдарм и вроде бы оцепили украинские войска. Это искажение информации о Купянске и Купянске-Узловом создает диссонанс в его голове", – сказал полковник запаса ВСУ.

По его словам, Купянск, расположенный на правом и левом берегах Оскола, Силы обороны Украины сейчас пытаются уволить.

"У этих действий хорошая динамика. Сырский очень хороший тактик. Если он берется за какое-то направление, то стабилизирует его, а затем возвращает утраченные позиции, уничтожая значительное количество российских войск", – заметил Роман Свитан.

Он заметил, кроме этого, что касается Купянска-Узлового, который россияне представляют Путину как окруженный город, то на самом деле у самого противника там проблемы. Все потому, что этот поселок им нужен как узловая железнодорожная станция. Разбить его наголову КАБами россияне не могут, а без этого шансов захватить очень мало.

Можно перерезать логистику противника

Военный эксперт Владислав Селезнев В отношении содержания на Харьковщине Купянская у украинских защитников есть "положительный прогноз" — ВСУ пусть постепенно, но очищают город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильна", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих.

Эксперт также предупредил, что для содержания Купянска у украинских воинов "впереди очень много работы".

Делая достаточно положительный прогноз по содержанию Купянска, эксперт подчеркнул, что группировку украинских защитников на этом участке фронта возглавляет генерал Михаил Драпатый, "самый эффективный военный менеджер, который на сегодняшний день решает кризисные ситуации в ВСУ".

"Те процессы, которые сейчас происходят здесь, довольно красноречивы. Медленно, с большими усилиями, крайне сложно, но все-таки украинские Силы обороны продолжают зачищать от противника территорию Купянска. Да, безусловно, впереди очень много работы, но ключевой фактор в том, что под нашим контролем де-фак самый маршрут, по которому противник обеспечивает действия своих штурмовиков в Купянске", – объяснил Владислав Селезнев.

По его мнению, если украинские защитники на Купянском направлении получат дополнительные силы и средства, "можно эту логистику у противника перерезать".

"А это значит, что те силы и средства противника, которые находятся в Купянске, будут буквально обречены. Ведь без стабильной логистики шансы на выживание российских штурмовиков скудны", – уверен эксперт.

