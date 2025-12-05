Путин жестко прокололся с Купянском: что начало происходить в городе

Рубрики
Главком ВСУ Александр Сырский возразил заявления российского диктатора Путина об окружении Купянска, отметив, что ситуация на Харьковском направлении стабильно улучшается. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью "24 Каналу", что у российского диктатора серьезная проблема с восприятием карт. Ему не могут донести, что есть Купянск, расположенный с правого и левого берегов реки Оскол и Купянск-Узловой – с левого берега этой же реки.
Роман Свитан подчеркнул, что именно Купянск-Узловой является плацдармом Украины, нашим плацдармом, который удерживают Силы обороны на левом берегу.
По его словам, Купянск, расположенный на правом и левом берегах Оскола, Силы обороны Украины сейчас пытаются уволить.
Он заметил, кроме этого, что касается Купянска-Узлового, который россияне представляют Путину как окруженный город, то на самом деле у самого противника там проблемы. Все потому, что этот поселок им нужен как узловая железнодорожная станция. Разбить его наголову КАБами россияне не могут, а без этого шансов захватить очень мало.
Военный эксперт Владислав Селезнев В отношении содержания на Харьковщине Купянская у украинских защитников есть "положительный прогноз" — ВСУ пусть постепенно, но очищают город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильна", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих.
Эксперт также предупредил, что для содержания Купянска у украинских воинов "впереди очень много работы".
Делая достаточно положительный прогноз по содержанию Купянска, эксперт подчеркнул, что группировку украинских защитников на этом участке фронта возглавляет генерал Михаил Драпатый, "самый эффективный военный менеджер, который на сегодняшний день решает кризисные ситуации в ВСУ".
По его мнению, если украинские защитники на Купянском направлении получат дополнительные силы и средства, "можно эту логистику у противника перерезать".
