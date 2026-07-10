Війна в Україні, за твердженням вітчизняних та зарубіжних експертів, через майже чотири з половиною роки, поступово наближається до переломного моменту, після якого можливі два варіанти: початок дипломатичного процесу за участі міжнародної спільноти, або подальше продовження бойових дій та посилення мобілізації як українській, так і у російській армії. Проте існує думка, що кардинально змінити хід війни на користь України можна завдяки кардинальному рішенню президента Володимира Зеленського. Якими саме повинні бути ці рішення? Видання "Коментарі" з'ясувало думки трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, історичними можуть стати не стільки окремі військові рішення Володимира Зеленського, скільки кроки, які довгостроково змінять баланс сил на користь України. Одним із таких рішень може бути прискорення створення потужного українського оборонно-промислового комплексу спільно з європейськими партнерами, щоб країна стала значно менш залежною від зовнішніх поставок зброї. Не менш важливим може стати посилення дипломатичного тиску на ЄС і країни G7 з метою запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, конфіскації заморожених російських активів та розширення військової допомоги Україні.

Якщо Києву вдасться переконати партнерів перейти від політики стримування до політики максимального економічного та технологічного тиску на Кремль, це може суттєво обмежити можливості Росії фінансувати війну. Водночас будь-які такі рішення залежать не лише від президента України, а й від готовності союзників підтримати їх.

На думку чат-боту Colilot, кардинальний крок, на який може піти президент Зеленський у війні, — це ухвалення рішень, що змінять стратегічний баланс. Одним із таких може стати офіційне використання української балістики для системних ударів по військових об’єктах у глибині Росії. Це не лише послабить логістику ворога, а й продемонструє здатність України діяти наступально, змушуючи Кремль витрачати ресурси на захист власної території. Іншим історичним рішенням може стати підписання довгострокових оборонних угод із ключовими союзниками, які гарантуватимуть постійне постачання озброєнь і інтеграцію України в західну систему безпеки.

Зеленський також може ухвалити політичний крок — оголосити про початок переговорів лише за умови повного виведення російських військ. Це стане історичним сигналом, що Україна не погоджується на компроміси зі своїм суверенітетом. Водночас рішення про масштабну мобілізацію ресурсів для відновлення економіки та оборонної промисловості теж може увійти в історію як приклад трансформації країни під час війни.

Чат-бот Gemini вважає, що употочних реаліях літа 2026 року Володимир Зеленський наближається до моменту, коли його кардинальні кроки визначать майбутнє країни на десятиліття. Головним історичним рішенням президента стане остаточне зняття будь-яких політичних табу на ведення асиметричної війни та масоване перенесення вогню вглиб території РФ. Використання вітчизняної балістики та далекобійних дронів по урядових об'єктах, заводах мікроелектроніки та паливних хабах у глибині Росії без озирання на "червоні лінії" Заходу докорінно змінить характер конфлікту. Цей крок поставить як Москву, так і Вашингтон перед фактом, що Україна здатна самотужки руйнувати стратегічний тил агресора, трансформуючи війну з локалізованої на критичну для самої Російської Федерації.

Іншим історичним рішенням Зеленського стане бескомпромісна інституціоналізація "формули виходу" з війни виключно на українських умовах, попри тиск прихильників кулуарних угод. Президент чітко зафіксує позицію, що будь-яке припинення вогню можливе лише за умови залізобетонних безпекових гарантій, як-от довгострокове фінансування від НАТО та розгортання спільних оборонних підприємств у межах Турецького форуму.

Таким чином, всі три версії ШІ дійшли спільної думки, що історичне значення матиме не якась поодинока воєнна чи дипломатична дія, а спроможність президента сформувати та утримати монолітну міжнародну коаліцію навколо України. У часи, коли світ втомлюється від затяжного протистояння, а політичні вектори ключових партнерів коливаються, створення єдиного фронту є найскладнішим завданням.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі два місяці можуть стати визначальними для перебігу війни в Україні. Саме зараз союзники Києва мають максимально посилити тиск на Росію, інакше Кремль може вдатися до нового витка ескалації. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.