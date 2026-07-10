Война в Украине, по утверждению отечественных и зарубежных экспертов, почти через четыре с половиной года постепенно приближается к переломному моменту, после которого возможны два варианта: начало дипломатического процесса с участием международного сообщества, или дальнейшее продолжение боевых действий и усиление мобилизации как украинской, так и в российской армии. Однако существует мнение, что кардинально изменить ход войны в пользу Украины можно благодаря кардинальному решению президента Владимира Зеленского. Какими именно должны быть эти решения? Издание "Комментарии" выяснило мнения трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По версии ChatGPT чат , историческими могут стать не столько отдельные военные решения Владимира Зеленского, сколько шаги, которые долгосрочно изменят баланс сил в пользу Украины. Одним из таких решений может быть ускорение создания мощного украинского оборонно-промышленного комплекса совместно с европейскими партнерами, чтобы страна стала значительно менее зависима от внешних поставок оружия. Не менее важным может стать усиление дипломатического давления на ЕС и страны G7 с целью введения более жестких санкций против России, конфискации замороженных российских активов и расширения военной помощи Украине.

Если Киеву удастся убедить партнеров перейти от политики сдерживания к политике максимального экономического и технологического давления на Кремль, это может ограничить возможности России финансировать войну. В то же время, любые такие решения зависят не только от президента Украины, но и от готовности союзников поддержать их.

По мнению чат-бота Colilot , кардинальный шаг, на который может пойти президент Зеленский в войне, — принятие решений, которые изменят стратегический баланс. Одним из них может стать официальное использование украинской баллистики для системных ударов по военным объектам в глубине России. Это не только ослабит логистику врага, но и продемонстрирует способность Украины поступать наступательно, заставляя Кремль тратить ресурсы на защиту собственной территории. Другим историческим решением может стать подписание долгосрочных оборонных соглашений с ключевыми союзниками, гарантирующими постоянную поставку вооружений и интеграцию Украины в западную систему безопасности.

Зеленский также может принять политический шаг — объявить о начале переговоров только при полном выводе российских войск. Это станет историческим сигналом, что Украина не согласна на компромиссы со своим суверенитетом. В то же время, решение о масштабной мобилизации ресурсов для восстановления экономики и оборонной промышленности тоже может войти в историю как пример трансформации страны во время войны.

Чат-бот Gemini считает, что в текущих реалиях лета 2026 года Владимир Зеленский близится к моменту, когда его кардинальные шаги определят будущее страны на десятилетие. Главным историческим решением президента станет окончательное снятие любых политических табу на ведение асимметричной войны и массированный перенос огня вглубь территории РФ. Использование отечественной баллистики и дальнобойных дронов по правительственным объектам, заводам микроэлектроники и топливным хабам в глубине России без оглядки на "красные линии" Запада коренным образом изменит характер конфликта. Этот шаг поставит как Москву, так и Вашингтон перед фактом, что Украина способна самостоятельно разрушать стратегический тыл агрессора, трансформируя войну из локализованной в критическую для самой Российской Федерации.

Другим историческим решением Зеленского станет бескомпромиссная институционализация "формулы выхода" из войны исключительно на украинских условиях, несмотря на давление сторонников кулуарных соглашений. Президент четко зафиксирует позицию, что любое прекращение огня возможно только при железобетонных гарантиях безопасности, таких как долгосрочное финансирование от НАТО и развертывание совместных оборонных предприятий в рамках Турецкого форума.

Таким образом, все три версии ИИ пришли к общему мнению, что историческое значение будет иметь не какое-то единичное военное или дипломатическое действие, а способность президента сформировать и удержать монолитную международную коалицию вокруг Украины. Во времена, когда мир устает от затяжного противостояния, а политические векторы ключевых партнеров колеблются, создание единого фронта является самой сложной задачей.

Портал "Комментарии" уже писал , что ближайшие два месяца могут стать определяющими для хода войны в Украине. Именно сейчас союзники Киева должны максимально усилить давление на Россию, иначе Кремль может пойти на новый виток эскалации. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.