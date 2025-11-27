Путін згоден лише на один сценарій в Україні: на Заході попередили про страшне

Кремль та високопоставлені російські чиновники продовжують відмовлятися від будь-яких компромісів, які могли б призвести до укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Москва наполягає на виконанні всіх своїх максималістських вимог і не погоджується на поступки, що не відповідають її інтересам. Такі висновки містяться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW проаналізували нещодавні заяви російських посадовців. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що "не може бути й мови про поступки ключових аспектів" і що Росія "готова досягти своїх заявлених цілей" на переговорах. Він також наголосив, що у разі "невдач" на переговорах РФ продовжить війну в Україні. Ці слова повторюють давні позиції Кремля та демонструють, що жодних змін у підході Росії не відбулося. Рябков також послався на нібито "взаєморозуміння" з США, досягнуте на саміті на Алясці у серпні 2025 року.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль намагається використати невизначеність навколо саміту, щоб приховати своє небажання йти на компроміс і підтвердити прагнення до повної перемоги в Україні. Подібну позицію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про близькість до мирної угоди, зазначивши, що "занадто рано говорити". Це свідчить про дистанціювання Кремля від будь-яких мирних пропозицій і намір їх відхилити.

Звіт ISW також підкреслює, що адміністрація Путіна хвилюється, як Сполучені Штати сприймуть відсутність готовності до змістовних переговорів. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія відмовляється від будь-яких компромісів і перекладає відповідальність за відсутність переговорів на Україну та Європу.

Як вже писали "Коментарі", тема можливих мирних перемовин знову опинилася у центрі міжнародної уваги. Представники України, США та Росії проводять серію зустрічей, намагаючись сформувати потенційні рамки домовленостей, які могли б стати основою для завершення війни. Попри це, Москва й далі висуває свої неприйнятні та відверто цинічні вимоги, затягуючи будь-які реальні кроки до деескалації, зазначає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.