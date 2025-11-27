Путин согласен только на один сценарий в Украине: на Западе предупредили о страшном

Кремль и высокопоставленные российские чиновники продолжают отказываться от любых компромиссов, которые могли бы привести к заключению мирного соглашения о войне в Украине. Москва настаивает на выполнении всех своих максималистских требований и не соглашается на уступки, не отвечающие ее интересам. Такие выводы содержатся в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики ISW проанализировали недавние заявления российских чиновников. В частности, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что "не может быть и речи об уступках ключевых аспектов" и что Россия "готова достичь своих заявленных целей" на переговорах. Он также подчеркнул, что в случае "неудач" на переговорах РФ продолжит войну в Украине. Эти слова повторяют давние позиции Кремля и показывают, что никаких изменений в подходе России не произошло. Рябков также сослался на якобы "взаимопонимание" из США, достигнутое на саммите на Аляске в августе 2025 года.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль пытается использовать неопределенность вокруг саммита, чтобы скрыть свое нежелание идти на компромисс и подтвердить стремление к полной победе в Украине. Подобную позицию подтвердил представитель Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о близости к мирному соглашению, отметив, что "слишком рано говорить". Это свидетельствует о дистанцировании Кремля от любых мирных предложений и намерении их отклонить.

Отчет ISW также подчеркивает, что администрация Путина переживает, как Соединенные Штаты воспримут отсутствие готовности к содержательным переговорам. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия отказывается от каких-либо компромиссов и перекладывает ответственность за отсутствие переговоров на Украину и Европу.

Как уже писали "Комментарии", тема возможных мирных переговоров снова оказалась в центре международного внимания. Представители Украины, США и России проводят серию встреч, пытаясь сформировать потенциальные рамки договоренностей, которые могли бы стать основой для завершения войны. Несмотря на это, Москва продолжает выдвигать свои неприемлемые и откровенно циничные требования, затягивая любые реальные шаги к деэскалации, отмечает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.