Є лише один спосіб пришвидшити мир в Україні: озвучено несподіваний сценарій

Тема можливих мирних перемовин знову опинилася у центрі міжнародної уваги. Представники України, США та Росії проводять серію зустрічей, намагаючись сформувати потенційні рамки домовленостей, які могли б стати основою для завершення війни. Попри це, Москва й далі висуває свої неприйнятні та відверто цинічні вимоги, затягуючи будь-які реальні кроки до деескалації, зазначає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

Він нагадує, що українці вже не вперше чують про нібито "переломний момент", який ось-ось має настати на фронті. За словами дипломата, російські ресурси поступово виснажуються, і саме це створює передумови для того, щоб війна в перспективі могла завершитися. Якщо ж більшість російських громадян не мають жодних заощаджень, то у випадку втрати роботи вони ризикують опинитися без засобів для існування. Така ситуація свідчить про серйозні проблеми у російській економіці.

Огризко наголошує, що режим Путіна довів економіку Росії до критичного стану: багато секторів вже перебувають у стагнації, а навіть оборонна промисловість, яка раніше була пріоритетною, почала демонструвати спад. За таких умов важко очікувати стабільності в інших галузях. Саме тому, переконаний дипломат, що сильніший тиск на російську економіку може пришвидшити появу реальних умов для миру.

Він також зауважив, що ідея "швидко домовитися" є хибною, оскільки Кремль неодноразово порушував власні зобов’язання. Оприлюднений раніше 28-пунктовий "мирний план" США, який після консультацій у Женеві частково змінили, за словами експерта, теж містив низку позицій, надто вигідних Москві. Але навіть за найкращих формулювань російська сторона не сприймає підписані документи як обов’язкові.

Він підкреслив, що Росія виконує домовленості лише тоді, коли це їй вигідно. Саме тому єдиним дієвим шляхом є посилення української обороноздатності — збільшення дальності ракет, постачання сучасних винищувачів та зміцнення армії. На думку Огризка, мир стане можливим лише тоді, коли російська економіка буде настільки ослабленою, що більше не зможе підтримувати війну.

