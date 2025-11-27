Тема возможных мирных переговоров снова оказалась в центре международного внимания. Представители Украины, США и России проводят серию встреч, пытаясь сформировать потенциальные рамки договоренностей, которые могли бы стать основой для завершения войны. Несмотря на это, Москва продолжает выдвигать свои неприемлемые и откровенно циничные требования, затягивая любые реальные шаги к деэскалации, отмечает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

Он напоминает, что украинцы уже не впервые слышат о якобы "переломном моменте", который вот-вот должен наступить на фронте. По словам дипломата, российские ресурсы постепенно истощаются, и это создает предпосылки для того, чтобы война в перспективе могла завершиться. Если же у большинства российских граждан нет никаких сбережений, то в случае потери работы они рискуют оказаться без средств к существованию. Такая ситуация свидетельствует о серьезных проблемах в российской экономике.

Огрызко подчеркивает, что режим Путина довел экономику России до критического состояния: многие сектора уже находятся в стагнации, а даже оборонная промышленность, которая раньше была приоритетной, начала демонстрировать спад. В таких условиях трудно ожидать стабильности в других отраслях. Именно поэтому убежден дипломат, что более сильное давление на российскую экономику может ускорить появление реальных условий для мира.

Он также отметил, что идея "скоро договориться" ошибочна, поскольку Кремль неоднократно нарушал собственные обязательства. Обнародованный ранее 28-пунктовый "мирный план" США, который после консультаций в Женеве частично изменили, по словам эксперта, тоже содержал ряд позиций, слишком выгодных Москве. Но даже при лучших формулировках российская сторона не воспринимает подписанные документы как обязательные.

Он подчеркнул, что Россия выполняет договоренности только тогда, когда это выгодно. Именно поэтому единственным действенным путем является усиление украинской обороноспособности — увеличение дальности ракет, снабжение современных истребителей и укрепление армии. По мнению Огрызко, мир станет возможным только тогда, когда российская экономика будет настолько ослаблена, что больше не сможет поддерживать войну.

