"Кожен має це розуміти": озвучено страшний прогноз про капітуляцію України

Військовий аналітик Олег Жданов переконаний, що російський правитель Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні. За словами експерта, у Москві прагнуть до повного підкорення нашої держави та її капітуляції. Про це Жданов заявив під час інтерв’ю для ТСН.ua.

Фото: з відкритих джерел

"Кожен українець має усвідомлювати: Путін не прийме жодного компромісного варіанту. Його ціль – або повне поглинання України, або її політична, економічна та фінансова капітуляція. Ніяких інших сценаріїв він не розглядає", – зазначає експерт.

Водночас Жданов додає, що у разі серйозних економічних проблем у Росії можливе лише тимчасове замороження конфлікту. Проте навіть у цьому випадку Путін наполягатиме на реалізації первинної мети "спеціальної воєнної операції" — повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Кожен громадянин України повинен зрозуміти, що перед ним стоїть вибір: захищати країну та залишатися на її території або покинути її через небезпеку.

За оцінкою Жданова, стратегія Путіна включає створення непристосованих для життя умов та терор цивільного населення. Військовий експерт пояснює, що нещодавні атаки на житлові будинки в Києві були навмисними прямими влучаннями, а не випадковими наслідками збиття дронів чи ракет. Схоже, російська сторона розраховувала на те, що збита ціль або ракета все одно потрапить у житлові будівлі, що підтверджує системність підходу та прагнення залякати населення.

Жданов наголошує: громадяни повинні розуміти справжні наміри агресора та свідомо обирати, як реагувати на виклики війни, щоб зберегти державність та безпеку України.

