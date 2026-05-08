Путін збирається вгатити по Україні після 9 травня: озвучено несподівану заяву про потенціал РФ

Напередодні 8–9 травня в Росії активно обговорювали можливість нових масованих ударів по Україні у відповідь на далекобійні атаки. Проте останні дні показали меншу активність використання дронів “Шахед”, що породило припущення про підготовку масштабної атаки. Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, що Росія продовжує використовувати весь доступний арсенал, який їй вдалося накопичити.

"Загроза нікуди не зникає, але можливості ворога для таких ударів уже мають свої обмеження", – наголосив він.

Менша активність “Шахедів” останніми днями не означає зміну стратегії. Дата 9 травня не є визначальною для масштабного наступу, адже будь-які наявні ракети та дрони можуть бути використані через кілька днів, коли на російських заводах виготовлять нові засоби ураження.

"Будуть вони використані 9 травня чи пізніше – це нічого принципово не змінює", – зазначив Долінце.

Експерт звернув увагу, що Росія обмежена не лише кількістю ракет, а й їхніми носіями. Частина морських і повітряних платформ, включно з кораблями, що запускали “Калібри”, була втраченa. Крім того, авіаційні удари українських дронів по аеродромах і кораблях значно скоротили спроможності ворога.

"Скорочення цих спроможностей призвело до того, що ворог може виробляти більше ракет, ніж реально може застосувати", – пояснив Долінце.

Він підкреслив: російські удари залежать не від символічних дат, а від того, скільки засобів ворог накопичив і підготував до запуску. Українська сторона продовжує відстежувати загрози і вживає заходів для їхнього нейтралізування, а МВС нагадує про необхідність дотримуватися сигналів тривоги.

