Путин собирается угостить по Украине после 9 мая: озвучено неожиданное заявление о потенциале РФ

В преддверии 8–9 мая в России активно обсуждали возможность новых массированных ударов по Украине в ответ на дальнобойные атаки. Однако последние дни показали меньшую активность использования дронов Шахед, что породило предположение о подготовке масштабной атаки. Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил , что Россия продолжает использовать весь доступный арсенал, который ей удалось накопить.

"Угроза никуда не исчезает, но возможности врага для таких ударов уже имеют свои ограничения", — подчеркнул он.

Меньшая активность "Шахедов" в последние дни не означает изменение стратегии. Дата 9 мая не является определяющей для масштабного наступления, ведь любые имеющиеся ракеты и дроны могут быть использованы через несколько дней, когда на российских заводах произведут новые средства поражения.

"Будут они использованы 9 мая или позже – это ничего принципиально не меняет", – отметил Долинце.

Эксперт обратил внимание на то, что Россия ограничена не только количеством ракет, но и их носителями. Часть морских и воздушных платформ, включая запускавшие "Калибры" кораблями, была потеряна. Кроме того, авиационные удары украинских дронов по аэродромам и кораблям значительно сократили возможности врага.

"Сокращение этих возможностей привело к тому, что враг может производить больше ракет, чем реально применить", – пояснил Долинце.

Он подчеркнул, что российские удары зависят не от символических дат, а от того, сколько средств враг накопил и подготовил к запуску. Украинская сторона продолжает отслеживать угрозы и принимает меры для их нейтрализации, а МВД напоминает о необходимости соблюдать сигналы тревоги.

