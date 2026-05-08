Скандал з інкасаторами "Ощадбанку": Україна готується висунути Угорщині жорстку претензію
Скандал з інкасаторами "Ощадбанку": Україна готується висунути Угорщині жорстку претензію

Пишний зазначив, що НБУ співпрацюватиме, зокрема, з Єврокомісією та Європейським центральним банком

8 травня 2026, 11:35
Клименко Елена

Україна наполягатиме на компенсації від Угорщини за інцидент із захопленням цінностей із інкасаторських автомобілів "Ощадбанку". Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у коментарі для "Європейської правди".

Пишний відзначив, що повернення коштів і майна Угорщиною є позитивним кроком, але підкреслив, що дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними та потребують належної оцінки.

"Разом із 'Ощадбанком' та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль, щоб провести всебічне розслідування обставин подій і забезпечити справедливу компенсацію за фізичні та моральні збитки працівникам і майну банку", – заявив Пишний.

За його словами, перший напрямок дій передбачає роботу самого банку та його юридичних радників, які зосередяться на відшкодуванні шкоди й усуненні незаконних обмежень у межах Європейського Союзу.

Другим напрямком стане активна взаємодія Нацбанку з відповідними міжнародними органами, включно з Єврокомісією та Європейським центральним банком. "Ми забезпечимо повну кооперацію з компетентними структурами для встановлення всіх обставин, відновлення порушених прав та отримання компенсації завданих збитків", – наголосив Пишний.

Він також додав, що позицію Нацбанку підтримала голова ЄЦБ Крістін Лагард, яка акцентувала на потенційних ризиках подібних інцидентів для стабільності євро як міжнародної валюти. 

