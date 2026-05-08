Будапешту придется ответить за скандал с инкассаторами Ощадбанка: какое решение готовится
Будапешту придется ответить за скандал с инкассаторами Ощадбанка: какое решение готовится

Пышный отметил, что НБУ будет сотрудничать, в частности, с Еврокомиссией и Европейским центральным банком.

8 мая 2026, 11:40
Клименко Елена

Украина будет настаивать на компенсации от Венгрии за инцидент с захватом ценностей из инкассаторских автомобилей Сбербанка. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в комментарии для "Европейской правды".

Пышный отметил, что возврат средств и имущества Венгрией является положительным шагом, но подчеркнул, что действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными и требуют должной оценки.

"Вместе с Ощадбанком и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия, чтобы провести всестороннее расследование обстоятельств событий и обеспечить справедливую компенсацию за физический и моральный ущерб работникам и имуществу банка", — заявил Пышный.

По его словам, первое направление действий предусматривает работу самого банка и его юридических советников, которые будут сосредоточены на возмещении ущерба и устранении незаконных ограничений в рамках Европейского Союза.

Вторым направлением станет активное взаимодействие Нацбанка с соответствующими международными органами, включая Еврокомиссию и Европейский центральный банк. "Мы обеспечим полную кооперацию с компетентными структурами для установления всех обстоятельств, восстановления нарушенных прав и получения компенсации нанесенного ущерба", — подчеркнул Пышный.

Он также добавил, что позицию Нацбанка поддержала глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая акцентировала внимание на потенциальных рисках подобных инцидентов для стабильности евро как международной валюты.  

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает искать пути для дипломатического диалога с Россией через международные каналы и посредников, одновременно расширяя контакты на уровне внешней политики. Несмотря на активность в дипломатии, главным фактором, реально влияющим на переговорный баланс со страной-агрессорой, остаются Силы обороны Украины.



