На мирних переговорах можна ставити хрест: експерт розкрив небезпечний сценарій для України

Україна продовжує шукати шляхи для дипломатичного діалогу з Росією через міжнародні канали та посередників, одночасно розширюючи контакти на рівні зовнішньої політики. Попри активність у дипломатії, головним фактором, який реально впливає на переговорний баланс із країною-агресоркою, залишаються Сили оборони України.

Як зазначив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Еспресо, військові успіхи та оборонні здобутки визначають можливості Києва на переговорах. Саме завдяки ефективній обороні та стримуванню наступальних дій РФ Україна отримує шанс диктувати умови майбутніх перемовин.

Експерт також підкреслив, що якщо найближчим часом не вдасться перейти до реальних та конструктивних переговорів, Україні доведеться чекати наступного сприятливого моменту. Це "вікно можливостей" відкрилося б не раніше завершення весняно-літньої кампанії Росії.

"Наступне реальне вікно для переговорів може з’явитися восени, коли, можливо, Дональд Трамп активніше включиться у політичний процес перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, Україна увійде у складний зимовий період, і тоді реальні переговори, ймовірно, відкладуться до весни наступного року", – зазначив Чаленко.

Нещодавно Росія офіційно заявила про безперспективність проведення тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України для завершення війни. Кремль висуває ультиматум: для продовження мирного процесу Київ повинен вивести свої війська з Донбасу.

