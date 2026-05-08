Виправдання злочинів проти України вилізло боком: стало відомо про гучне рішення щодо соратника Путіна

Помічника російського диктатора та одного з авторів антиукраїнського підручника з історії Володимира Мединського заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Разом із Мединським покарання отримав і Анатолій Торкунов. Обидва були редакторами підручника для 11 класу "История. История россии. 1945 год – начало XXI века", виданого у Росії в 2023 році.

"Цей підручник став одним з інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію українських територій і формує в учнів викривлене, ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії", — пояснили в Офісі Генпрокурора.

Особливу увагу, за словами відомства, Росія спрямовує на дітей – одну з найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про "братські народи", заперечують самостійність України, виправдовують "визволення" територій та пропагують власну версію війни проти України.

Із 1 вересня 2023 року підручник активно використовували у навчальному процесі на тимчасово окупованих територіях – у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Крім того, його поширювали на території Росії.

У суді довели, що Мединський та Торкунов вчинили злочини за ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави, а також за ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування збройної агресії РФ і глорифікацію її учасників.

Шевченківський районний суд Києва призначив обом по 10 років ув’язнення із конфіскацією майна, підкресливши серйозність злочинів і шкоду, завдану інформаційній безпеці України.

