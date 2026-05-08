Оправдание преступлений против Украины вылезло боком: стало известно о громком решении в отношении соратника Путина

Помощник российского диктатора и один из авторов антиукраинского учебника по истории Владимир Мединский заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Фото: из открытых источников

Вместе с Мединским наказание получил и Анатолий Торкунов. Оба были редакторами учебника для 11 класса "История. История россии. 1945 год – начало XXI века", изданного в России в 2023 году.

"Этот учебник стал одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию украинских территорий и формирует у учеников искаженное, идеологически заангажированное. Генпрокурора.

Особое внимание, по словам ведомства, Россия обращает на детей – одну из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях. Через учебные материалы им навязывают тезисы о "братских народах", отрицают самостоятельность Украины, оправдывают "освобождение" территорий и пропагандируют собственную версию войны против Украины.

С 1 сентября 2023 учебник активно использовали в учебном процессе на временно оккупированных территориях – в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Кроме того, его распространяли на территории России.

В суде доказали, что Мединский и Торкунов совершили преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства, а также по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификацию ее участников.

Шевченковский районный суд Киева назначил обоим по 10 лет заключения с конфискацией имущества, подчеркнув серьезность преступлений и ущерб, причиненный информационной безопасности Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич предупредил о намерениях России применить воздушный террор против Киева. По его словам, действия и заявления Москвы четко сигнализируют о возможном совершении военных преступлений в столице Украины.