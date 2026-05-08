На мирных переговорах можно ставить крест: эксперт раскрыл опасный сценарий для Украины

Украина продолжает искать пути дипломатического диалога с Россией через международные каналы и посредников, одновременно расширяя контакты на уровне внешней политики. Несмотря на активность в дипломатии, главным фактором, реально влияющим на переговорный баланс со страной-агрессорой, остаются Силы обороны Украины.

Как отметил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Эспрессо, военные успехи и оборонные достижения определяют возможности Киева на переговорах. Именно благодаря эффективной обороне и сдерживанию наступательных действий РФ Украина получает шанс диктовать условия предстоящих переговоров.

Эксперт также подчеркнул, что если в ближайшее время не получится перейти к реальным и конструктивным переговорам, Украине придется ждать следующего благоприятного момента. Это "окно возможностей" открылось бы не ранее завершения весенне-летней кампании России.

"Следующее реальное окно для переговоров может появиться осенью, когда возможно Дональд Трамп активнее включится в политический процесс перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, Украина войдет в сложный зимний период, и тогда реальные переговоры, вероятно, отложатся до весны следующего года", — отметил Чаленко.

