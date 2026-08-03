Путін зазнав катастрофічних втрат у війні, але найгірше для України ще попереду: експерт ошелешив причиною

Липень став найважчим місяцем для російської армії від початку повномасштабного вторгнення за кількістю втрат. Водночас говорити про швидкий перелом на фронті поки що передчасно. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи останні дані про ситуацію на полі бою.

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За словами експерта, інформація про рекордні втрати окупантів підтверджується як оцінками міжнародних аналітичних центрів, так і даними Генерального штабу ЗСУ.

"Втрати російської армії в липні досягли рекордних показників за весь час війни. Йдеться про понад 42 тисячі убитих і поранених. Це свідчить про стійке зростання втрат противника", – зазначив Рейтерович.

Однак, наголосив політолог, навіть такі цифри поки не змушують російське командування відмовитися від наступальних дій.

"Попри рекордні втрати, темпи наступу російських військ залишаються низькими. У липні вони просувалися в середньому лише приблизно на один кілометр за добу", – пояснив він.

На думку Рейтеровича, це свідчить про суттєве зниження ефективності російської армії. Якщо порівнювати із попереднім роком, окупанти змушені витрачати значно більше живої сили й техніки заради мінімальних територіальних здобутків.

Водночас експерт закликав не недооцінювати противника. За його словами, на окремих напрямках фронту, зокрема поблизу Родинського, Костянтинівки, а також у районі Слов'янська і Краматорська, ситуація залишається складною.

"Ситуація на фронті контрольована, але на окремих напрямках достатньо складна. Росіяни мають локальні успіхи, хоча вони й незначні", – зазначив політолог.

Рейтерович також звернув увагу на те, що українські військові дедалі ефективніше відбивають російські штурми.

"Масовані штурми, які раніше використовували росіяни, продемонстрували свою неефективність. Останні спроби прориву завершувалися великими втратами особового складу та техніки", – наголосив він.

На переконання експерта, саме висока ціна наступальних операцій поступово виснажує російську армію. Проте остаточний перебіг війни визначатимуть не лише втрати окупантів, а й рівень міжнародної підтримки України, стабільне постачання озброєння та збереження боєздатності Сил оборони.

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