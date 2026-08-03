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Київ іде на відчайдушний крок для термінового припинення війни: у Зеленського вразили заявою

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним

3 серпня 2026, 16:20
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Клименко Елена

Україна продовжує шукати шляхи для припинення бойових дій і пропонує Росії різні формати перемир'я, однак Кремль поки що не демонструє готовності до реального діалогу. Про це в ефірі DW заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Київ іде на відчайдушний крок для термінового припинення війни: у Зеленського вразили заявою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За його словами, Київ неодноразово виступав із різними ініціативами, які могли б стати першим кроком до переговорного процесу. Йдеться як про припинення вогню на окремих напрямках, так і про ширші механізми деескалації. 

"Ми пропонуємо будь-які формати: і перемир’я, і в повітряному просторі, і енергетичне перемир’я. Там можна знайти цілу низку форматів. Крім того, пропонується замороження війни по лінії фронту для того, щоб далі вже вести важкі переговори", – зазначив Подоляк. 

Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський неодноразово підтверджував свою готовність до особистих переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним, якщо це допоможе наблизити завершення війни.

"Президент України неодноразово говорив, що готовий і до особистої зустрічі для обговорення складних питань. США все це підтримують у повному обсязі", – сказав радник керівника ОП.

Водночас, за оцінкою Подоляка, російський лідер не готовий до конструктивних переговорів і продовжує керуватися власним баченням війни.

"Він зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо", – заявив він. 

Радник також переконаний, що змінити позицію Кремля можуть не дипломатичні ініціативи, а посилення внутрішнього тиску на Росію. На його думку, дедалі відчутніші економічні проблеми, удари по критичній інфраструктурі, дефіцит пального, труднощі для бізнесу та зростання соціального невдоволення здатні вплинути на рішення російського керівництва.

"Поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ви не отримаєте жодної відповіді", – підсумував Подоляк. 

Портал "Коментарі" вже писав, що попри пожвавлення дипломатичних контактів, перспективи завершення війни Росії проти України до кінця року залишаються вкрай примарними. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи інформацію про нові спроби активізувати переговорний процес.



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