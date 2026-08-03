Киев идет на отчаянный шаг для срочного прекращения войны: у Зеленского поразили заявлением

Украина продолжает искать пути для прекращения боевых действий и предлагает России разные форматы перемирия, однако Кремль пока не демонстрирует готовность к реальному диалогу. Об этом в эфире DW заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По его словам, Киев неоднократно выступал с разными инициативами, которые могли бы стать первым шагом к переговорному процессу. Речь идет как о прекращении огня на отдельных направлениях, так и о более широких механизмах деэскалации.

"Мы предлагаем любые форматы: и перемирие, и в воздушном пространстве, и энергетическое перемирие. Там можно найти целый ряд форматов. Кроме того, предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше вести уже тяжелые переговоры", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал свою готовность к личным переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, если это поможет приблизить завершение войны.

Президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов. США все это поддерживают в полном объеме", – сказал советник руководителя ОП.

В то же время, по оценке Подоляка, российский лидер не готов к конструктивным переговорам и продолжает руководствоваться собственным видением войны.

"Он зациклен на одной идее, и вокруг этой идеи уже вырос весь мир в его воображении. Вывести его оттуда практически невозможно", – заявил он.

Советник также убежден, что изменить позицию Кремля могут не дипломатические инициативы, а усиление внутреннего давления на Россию. По его мнению, все более ощутимые экономические проблемы, удары по критической инфраструктуре, дефицит горючего, трудности для бизнеса и рост социального недовольства способны повлиять на решение российского руководства.

"Пока давление внутри России не станет вызывающим страх, вы не получите никакого ответа", – подытожил Подоляк.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на оживление дипломатических контактов, перспективы завершения войны России против Украины до конца года остаются крайне призрачными. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя информацию о новых попытках активизировать переговорный процесс.