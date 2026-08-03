Путин понес катастрофические потери в войне, но хуже всего для Украины еще впереди: эксперт ошарашил причиной

Июль стал самым тяжелым месяцем для русской армии с начала полномасштабного вторжения по количеству потерь. В то же время говорить о скором переломе на фронте пока преждевременно. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя последние сведения о ситуации на поле боя.

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По словам эксперта, информация о рекордных потерях окупантов подтверждается как оценками международных аналитических центров, так и данными Генерального штаба ВСУ.

"Потери российской армии в июле достигли рекордных показателей за все время войны. Речь идет о более чем 42 тысячах убитых и раненых. Это свидетельствует об устойчивом росте потерь противника", – отметил Рейтерович.

Однако, отметил политолог, даже такие цифры пока не вынуждают российское командование отказаться от наступательных действий.

"Несмотря на рекордные потери, темпы наступления российских войск остаются низкими. В июле они продвигались в среднем всего примерно на один километр в сутки", – пояснил он.

По мнению Рейтеровича, это свидетельствует о существенном понижении эффективности русской армии. Если сравнивать с предыдущим годом, оккупанты вынуждены тратить гораздо больше живой силы и техники ради минимальных территориальных достижений.

В то же время эксперт призвал недооценивать противника. По его словам, на отдельных направлениях фронта, в том числе вблизи Родинского, Константиновки, а также в районе Славянска и Краматорска ситуация остается сложной.

"Ситуация на фронте контролируемая, но на отдельных направлениях достаточно сложная. Россияне имеют локальные успехи, хотя они и незначительны", – отметил политолог.

Рейтерович также обратил внимание на то, что украинские военные все более эффективно отражают российские штурмы.

"Массированные штурмы, которые раньше использовали россияне, продемонстрировали свою неэффективность. Последние попытки прорыва завершались большими потерями личного состава и техники", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, именно высокая цена наступательных операций постепенно истощает российскую армию. Однако окончательное течение войны будет определять не только потери окупантов, но и уровень международной поддержки Украины, стабильные поставки вооружения и сохранение боеспособности Сил обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина продолжает искать пути для прекращения боевых действий и предлагает России разные форматы перемирия, однако Кремль пока не демонстрирует готовности к реальному диалогу. Об этом в эфире DW заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.