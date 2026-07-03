Путін заявив про нові плани щодо України: цинічне попередження

Лідер РФ Володимир Путін провів зустріч із військовими та зробив декілька гучних заяв про ситуацію на фронті.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За його словами, російські війська від початку року захопили 133 населені пункти на території України та понад три тисячі квадратних кілометрів.

“За останній час повністю завершено “звільнення” “Луганської Народної Республіки”, продовжується знищення формувань ЗСУ на території “Донецької Народної Республіки”, Запорізької та Херсонської областей. Планово йде створення смуги безпеки у прикордонних районах Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України”, — заявив Путін.

Розповів він, якою буде протидія українським обстрілам. За словами Путіна, чим більше противник завдаватиме ударів по об'єктах інфраструктури Росії, тим більше доведеться робити зону безпеки.

Зазначив, що створення смуги безпеки є важливою частиною роботи російської армії щодо виконання завдань у зоні “СВО”. За словами Путіна, українські військові змушені відступати з великими втратами під тиском військ РФ.

Цинічними також були слова, що російські війська взяли під контроль понад 3 тисячі квадратних кілометрів “нашої землі в Донбасі та Новоросії”. Таку цитату лідера РФ дає Міністерство оборони Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з травня Росія посилила масовані удари по Києву. У РФ пояснюють це нібито відплатою за обстріли Москви. Політичний консультант Володимир Фесенко переконаний, що повітряні удари по великих містах спрямовані на те, щоб зламати мирне населення України зсередини.



