Лидер РФ Владимир Путин провел встречу с военными и сделал несколько громких заявлений о ситуации на фронте.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По его словам, российские войска с начала года захватили 133 населенных пункта на территории Украины и более трех тысяч квадратных километров.

"За последнее время полностью завершено "освобождение" "Луганской Народной Республики", продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории "Донецкой Народной Республики", Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины", — заявил Путин.

Рассказал он, каким будет противодействие украинским обстрелам. По словам Путина, чем больше противник будет наносить удары по объектам инфраструктуры России, тем больше придется делать зону безопасности.

Он отметил, что создание полосы безопасности является важной частью работы российской армии по выполнению задач в зоне "СВО". По словам Путина, украинские военные вынуждены отступать с большими потерями под давлением войск РФ.

Циничными также были слова, что российские войска взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров "нашей земли в Донбассе и "Новороссии". Такую цитату лидер РФ дает Министерство обороны России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с мая Россия усилила массированные удары по Киеву. В РФ объясняют это якобы возмездием за обстрелы Москвы. Политический консультант Владимир Фесенко убежден, что воздушные удары по большим городам направлены на то, чтобы сломить мирное население Украины изнутри.



