Путін заявив, коли завершаться бойові дії в Україні

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідера РФ Володимира Путіна зазначив, що Україна готова повністю припинити бойові дії на час переговорів. Український лідер запропонував обрати дату для особистої зустрічі.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Путін заявив, що "поки не бачить сенсу" зустрічатися. Вказав він і коли завершаться бойові дії та згадав про цілі так званої “СВО”.

“Бойові дії колись завершаться і завершаться при досягненні Росією поставлених перед собою цілей. РФ добиватиметься денацифікації України”, — цитують Путіна російські ЗМІ.

Заявив російський лідер і про успіхи окупантів на фронті.

“У Києві цього не знають, чи що? З 1 квітня “ЛНР” повністю контролюється Росією, а у “ДНР” під контролем Києва залишилося менше ніж 15% території. Росія, без сумніву, доб'ється звільнення Донбасу”, — зазначив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війну можна завершити за добу. Умови відомі — вивести війська ЗСУ з окупованих РФ областей.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Україна не піде на шантаж і погоджується зупинити бойові дії на лінії фронту. Україна, за його словами, тримає фронт, забезпечує втрати противника на рівні 35 тис. солдатів щомісяця, перерізає логістику у прифронтовій зоні та Криму, завдає ударів по нафтовій галузі, що послаблює противника.

Військовий ЗСУ спрогнозував, що Путін може спробувати оголосити мобілізацію та призвати близько 100 тис. осіб. Однак, за його словами, це дуже затратно.



