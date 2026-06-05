Путин заявил, когда завершатся боевые действия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в письме лидеру РФ Владимиру Путину отметил, что Украина готова полностью прекратить боевые действия на время переговоров. Украинский лидер предложил выбрать дату личной встречи.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Путин заявил, что "пока не видит смысла" встречаться. Указал он и когда завершатся боевые действия и вспомнил о целях так называемой "СВО".

"Боевые действия когда-нибудь завершатся и завершатся при достижении Россией поставленных перед собой целей. РФ будет добиваться денацификации Украины", — цитируют Путина российские СМИ.

Заявил российский лидер и об успехах оккупантов на фронте.

"В Киеве этого не знают, что ли? С 1 апреля "ЛНР" полностью контролируется Россией, а у "ДНР" под контролем Киева осталось менее 15% территории. Россия, без сомнения, добьется освобождения Донбасса", — отметил Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что после массированного обстрела Украины в ночь на 2 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что войну можно завершить за сутки. Условия известны – вывести войска ВСУ из оккупированных РФ областей.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Украина не пойдет на шантаж и соглашается приостановить боевые действия на линии фронта. Украина, по его словам, держит фронт, обеспечивает потери противника на уровне 35 тыс. солдат ежемесячно, перерезает логистику в прифронтовой зоне и Крыму, наносит удары по нефтяной отрасли, что ослабляет противника.

Военный ВСУ спрогнозировал, что Путин может попытаться объявить мобилизацию и призвать около 100 тыс. человек. Однако, по его словам, это очень затратно.



