Путін завершить війну навіть без Донбасу: названо головну умову

Однією з головних умов початку мирних переговорів у Кремлі називали виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей. Захопити Донбас Росія не може, тож лідер РФ Володимир Путін хоче отримати його без бойових дій. Україна цю вимогу категорично відкидає. При цьому у США заявили, що мирна угода готова, крім одного пункту — територіального питання. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що змусить Путіна завершити війну без отримання Донбасу.

Донбас. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає головним фактором зміну ціни війни для Росії — Москва має перестати бачити перспективу отримати більше силою. Якщо російська армія не матиме значного просування, а українські удари дедалі сильніше впливатимуть на військову машину, нафтопереробку, логістику та інші критичні об'єкти, продовження війни стане для Кремля дорожчим.

Окремо ChatGPT виділяє втрату впевненості в тому, що час працює на Росію. Для цього, за оцінкою чат-бота, одночасно потрібні військова стійкість України, санкційний тиск і тривала підтримка Києва з боку Заходу. Саме це називає шляхом до завершення війни.

Чат-бот Gemini також говорить про виснаження, але додає до військового та економічного тиску ще один фактор — внутрішню ситуацію в Росії. Модель ШІ вважає, що для зміни логіки Кремля необхідне поєднання кількох важких факторів.

Серед них Gemini називає сильний удар по економіці та фінансах агресора, скорочення доходів від нафти через системне знищення нафтопереробки та санкції, а також військовий тиск, який зробить просування російської армії надто дорогим.

Окремо чат-бот виділяє внутрішній психологічний злам. Якщо ціна війни стане надто високою для російських еліт, а втрати на фронті почнуть створювати загрозу самій системі влади, Кремль, на думку Gemini, буде змушений шукати вихід.

Чат-бот Grok називає три головні умови. Перша — ситуація на фронті. Якщо російські війська місяцями не матимуть помітного просування, а Україна продовжить завдавати ударів по тилах, зокрема по НПЗ, складах і логістиці, війна стане для Кремля дедалі дорожчою.

Друга — економіка та реакція російських еліт. Grok вказує на інфляцію, можливий дефіцит пального та мобілізацію. За логікою чат-бота, якщо олігархи й силовики вирішать, що продовження війни більше послаблює Росію, ніж зміцнює її, всередині системи виникне додатковий тиск.

Третя умова — збереження західної підтримки України.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що для завершення війни без територіальних поступок має змінитися розрахунок Кремля. Водночас Gemini та Grok сильніше акцентують на внутрішньому тиску в Росії, тоді як ChatGPT — на втраті перспективи військового просування та зростанні ціни війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які сигнали покажуть, що Путін готовий завершити війну проти України.



