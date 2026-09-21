Ці сигнали покажуть, що Путін готовий зупинитися: перші ознаки кінця війни

Лідер РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що війна в Україні скоро завершиться, що РФ готова до миру, до переговорів, однак в реальності посилює обстріли, руйнує цивільну інфраструктуру. Штучний інтелект розповів, якими будуть сигнали готовності Путіна зупинитися.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає головним сигналом стійке припинення ударів по всій лінії фронту. Йдеться не про коротку паузу на кілька днів, а про тривале припинення бойових дій.

Ще одним показником чат-бот назвав готовність Москви змінювати власні вимоги, зокрема територіальні. Важливою ознакою також може стати поява чіткої дорожньої карти: припинення вогню, контроль за його виконанням, обмін полоненими, гарантії безпеки та подальше політичне врегулювання.

Справжній сигнал, на думку моделі ШІ, не нова мирна заява Путіна, а його готовність поступитися заради припинення війни.

Чат-бот Grok також наголосив на діях, а не публічних заявах. На його думку, першим сигналом має стати різке й стабільне зменшення ударів по містах та енергетиці.

Другий момент — пом'якшення вимог. Зокрема, йдеться про відмову від вимог щодо “повного Донбасу” та демілітаризації України як попередніх умов переговорів.

Окремо Grok звернув увагу на внутрішні процеси в Росії. Сигналом можуть стати зміни риторики Кремля — від розмов про подальші територіальні здобутки до заяв про збереження вже досягнутого. Також чат-бот назвав можливим показником посилення тиску з боку еліт та олігархів через економічні й мобілізаційні проблеми.

Готовність, на думку моделі ШІ, буде не у словах, а в тому, що Росія вперше піде на реальний компроміс, а не на імітацію.

Чат-бот DeepSeek вважає, що говорити про реальну готовність Путіна завершити війну поки зарано. Водночас назвав кілька сигналів, які можуть свідчити про підготовку ґрунту для припинення вогню.

Серед них — риторика про наближення завершення війни, тактичні паузи в ударах під час переговорів, економічний тиск на Росію та можливість зустрічі Путіна із Зеленським у третій країні після досягнення домовленостей.

DeepSeek окремо звернув увагу на співвідношення втрат російської армії та кількості новобранців, назвавши це одним із факторів економічного й військового тиску.

На думку бота, ключовим сигналом стане припинення ударів по цивільних об'єктах та згода на повітряне перемир'я без попередніх умов.

Усі три чат-боти сходяться в одному: самих заяв Путіна про переговори недостатньо. Реальну зміну намірів вони пов'язують із конкретними діями — зменшенням ударів, готовністю до компромісів та відмовою від попередніх ультиматумів.

Різниця — в акцентах. ChatGPT робить наголос на припиненні вогню та відмові від територіальних вимог, Grok — також на внутрішніх процесах у Кремлі, а DeepSeek — на економічному тиску, тактичних паузах і можливому переході до повітряного перемир'я. Однак поки таких змін немає — жоден із трьох чат-ботів не бачить достатніх підстав говорити про готовність Москви остаточно завершити війну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку “відповідь” за Москву готує Путін.



