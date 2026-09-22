Одним из главных условий начала мирных переговоров в Кремле называли вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Захватить Донбасс Россия не может, поэтому лидер РФ Владимир Путин хочет получить его без боевых действий. Украина это требование категорически отвергает. При этом в США заявили, что мирное соглашение готово, кроме одного пункта – территориального вопроса. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что заставит Путина завершить войну без получения Донбасса.

Донбасс. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает главным фактором изменение цены войны для России – Москва должна перестать видеть перспективу получить больше силой. Если у российской армии не будет значительного продвижения, а украинские удары все больше будут влиять на военную машину, нефтепереработку, логистику и другие критические объекты, продолжение войны станет для Кремля дороже.

Отдельно ChatGPT выделяет потерю уверенности в том, что время работает на Россию. Для этого, по оценке чат-бота, одновременно необходима военная устойчивость Украины, санкционное давление и длительная поддержка Киева со стороны Запада. Именно это называет путём к завершению войны.

Чат-бот Gemini также говорит об истощении, но добавляет к военному и экономическому давлению еще один фактор – внутреннюю ситуацию в России. Модель ИИ считает, что для изменения логики Кремля необходимо сочетание нескольких сложных факторов.

Среди них Gemini называет сильный удар по экономике и финансам агрессора, сокращение доходов от нефти из-за системного уничтожения нефтепереработки и санкции, а также военное давление, которое сделает продвижение российской армии слишком дорогим.

Отдельно чат-бот выделяет внутренний психологический излом. Если цена войны станет слишком высокой для российских элит, а потери на фронте станут создавать угрозу самой системе власти, Кремль, по мнению Gemini, будет вынужден искать выход.

Чат-бот Grok называет три основных условия. Первая – ситуация на фронте. Если российские войска месяцами без заметного продвижения, а Украина продолжит наносить удары по тылам, в частности по НПЗ, складам и логистике, война станет для Кремля все дороже.

Вторая – экономика и реакция российских элит. Grok указывает на инфляцию, возможный дефицит горючего и мобилизацию. По логике чат-бота, если олигархи и силовики решат, что продолжение войны больше ослабляет Россию, чем укрепляет ее, внутри системы возникнет дополнительное давление.

Третье условие – сохранение западной поддержки Украины.

В заключении все три чата-боты сходятся на том, что для завершения войны без территориальных уступок должен измениться расчет Кремля. В то же время Gemini и Grok сильнее акцентируют внимание на внутреннем давлении в России, в то время как ChatGPT — на потере перспективы военного продвижения и росте цены войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие сигналы покажут, что Путин готов завершить войну против Украины.



