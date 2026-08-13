Путін запустив 4 з 5 сценаріїв війни проти України: Кулеба назвав резервний



















Російський диктатор Володимир Путін наразі використовує одразу кілька сценаріїв ведення війни проти України, водночас один з можливих варіантів Кремль поки залишає як крайній. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба в інтерв'ю Pressing розповів, що у Путін розглядає п’ять основних напрямків розвитку війни. За його словами, чотири з них Москва вже намагається реалізовувати, тоді як п’ятий використовує переважно як інструмент тиску.

Як пояснює Кулеюа, перший сценарій — це технологічний прорив. Йдеться про спроби Росії створити ефективніші засоби протидії українським дронам і ракетам, а також вдосконалити подолання систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Другий напрямок полягає у нарощуванні чисельності військ. Кулеба описав його як спробу "завалити м’ясом", тобто компенсувати проблеми з тактикою та технологіями великою кількістю особового складу. Третій напрямок — пошук нової військової тактики. За словами колишнього глави МЗС, Кремль може вимагати від російських генералів нових підходів, які дозволили б посилити тиск на українську армію.

Четвертий сценарій передбачає відкриття нового театру війни, від гібридних операцій до потенційного прямого протистояння в інших регіонах. Серед можливих напрямків Кулеба назвав Польщу, країни Балтії та Фінляндію. За його оцінкою, у цьому випадку метою Кремля буде змусити партнерів України переключити увагу та ресурси на іншу кризу.

П’ятий варіант — це ядерна зброя. Саме його Кулеба вважає резервним. За його словами, наразі Путін рухається чотирма сценаріями, однак продовжуватиме використовувати ядерні погрози як інструмент психологічного та політичного тиску.

"І рухається він, бо для себе не розглядає опції припинення війни шляхом переговорів", — додав Кулеба.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кулеба відверто пояснив, чи може дипломатія повернути окуповані території.