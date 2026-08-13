Путин запустил 4 из 5 сценариев войны против Украины: Кулеба назвал резервный



















Российский диктатор Владимир Путин использует сразу несколько сценариев ведения войны против Украины, в то же время один из возможных вариантов Кремль пока оставляет как крайний. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью Pressing рассказал, что у Путин рассматривает пять основных направлений развития войны. По его словам, четыре из них Москва уже пытается реализовывать, тогда как пятый использует преимущественно как инструмент давления.

Как объясняет Кулеюа, первый сценарий – это технологический прорыв. Речь идет о попытках России создать более эффективные средства противодействия украинским дронам и ракетам, а также усовершенствовать преодоление систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Второе направление состоит в наращивании численности войск. Кулеба описал его как попытку "завалить мясом", то есть компенсировать проблемы с тактикой и технологиями большим количеством личного состава. Третье направление – поиск новой военной тактики. По словам бывшего главы МИД, Кремль может потребовать от российских генералов новых подходов, позволяющих усилить давление на украинскую армию.

Четвертый сценарий предполагает открытие нового театра войны, от гибридных операций до потенциального прямого противостояния в других регионах. Среди возможных направлений Кулеба назвал Польшу, Балтию и Финляндию. По его оценке, в этом случае цель Кремля будет заставить партнеров Украины переключить внимание и ресурсы на другой кризис.

Пятый вариант – это ядерное оружие. Именно его Кулеба считает резервным. По его словам, сейчас Путин двигается по четырем сценариям, однако будет продолжать использовать ядерные угрозы как инструмент психологического и политического давления.

"И двигается он, потому что для себя не рассматривает опции прекращения войны путем переговоров", – добавил Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба откровенно объяснил, может ли дипломатия вернуть оккупированные территории.