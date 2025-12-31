Путін запускає цілорічний призов і залучає резервістів: в США назвали мету

Кремль послідовно посилює систему призову та механізми залучення резервістів, намагаючись компенсувати значні втрати у війні проти України. Такі дії свідчать про серйозні проблеми Росії з укомплектуванням особового складу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що російська влада активізує примусову мобілізацію так званих активних резервістів, яких у перспективі можуть залучити безпосередньо до бойових дій.

На думку ISW, це є ознакою гострої нестачі живої сили на тлі непропорційно високих втрат російської армії та вкрай обмежених територіальних здобутків.

30 грудня Володимир Путін підписав указ, який передбачає направлення активних резервістів до спеціальних навчальних таборів для "охорони критично важливих об’єктів" починаючи з 2026 року. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія формально виконала план комплектування на 2025 рік, залучивши близько 406 тисяч осіб. При цьому загальні втрати російських військ за цей же період, за оцінками, перевищили 410 тисяч.

За підрахунками ISW, у 2025 році російські війська вели бойові дії на площі майже 4,9 тисячі квадратних кілометрів. Це означає щонайменше 83 втрати на кожен квадратний кілометр, що свідчить про надзвичайно низьку ефективність наступальних операцій РФ.

Експерти наголошують, що широке використання резервістів є внутрішньополітично ризикованим кроком для Кремля, адже воно може зруйнувати негласний "соціальний договір", за яким більшість населення не залучається безпосередньо до війни. Тому, ймовірно, резервістів використають лише у разі крайньої потреби.

Крім того, 29 грудня Путін підписав указ про перехід від сезонного призову до цілорічного адміністративного циклу, що дозволить військкоматам працювати безперервно. У 2026 році РФ планує призвати 261 тисячу строковиків, тоді як восени 2025-го їх було 135 тисяч. Аналітики вважають, що ці кроки спрямовані на довгострокове нарощування чисельності армії, зокрема з прицілом на можливе протистояння з НАТО.

