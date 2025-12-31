Путин запускает круглогодичный призыв и привлекает резервистов: в США назвали цель

Кремль последовательно усугубляет систему призыва и механизмы привлечения резервистов, пытаясь компенсировать значительные потери в войне против Украины. Такие действия свидетельствуют о серьезных проблемах России с укомплектованием личного состава, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские власти активизируют принудительную мобилизацию так называемых активных резервистов, которых в перспективе могут привлечь непосредственно к боевым действиям.

По мнению ISW, это признак острой нехватки живой силы на фоне непропорционально высоких потерь российской армии и крайне ограниченных территориальных достижений.

30 декабря Владимир Путин подписал указ, предусматривающий направление активных резервистов в специальные учебные лагеря для "охраны критически важных объектов" начиная с 2026 года. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия формально выполнила план комплектования на 2025 год, привлекая около 406 тысяч человек. При этом общие потери российских войск за этот же период, по оценкам, превысили 410 тысяч.

По подсчетам ISW, в 2025 году российские войска вели боевые действия на площади почти 4,9 тысяч квадратных километров. Это означает не менее 83 потерь на каждый квадратный километр, что свидетельствует о чрезвычайно низкой эффективности наступательных операций РФ.

Эксперты подчеркивают, что широкое использование резервистов является внутриполитически рискованным шагом для Кремля, ведь оно может разрушить негласный социальный договор, по которому большинство населения не привлекается непосредственно к войне. Поэтому, вероятно, резервистов используют только в случае крайней необходимости.

Кроме того, 29 декабря Путин подписал указ о переходе от сезонного призыва к круглогодичному административному циклу, что позволит военкоматам работать непрерывно. В 2026 году РФ планирует призвать 261 тысячу срочников, в то время как осенью 2025-го их было 135 тысяч. Аналитики считают, что эти шаги направлены на долгосрочное наращивание численности армии, в частности, с прицелом на возможное противостояние с НАТО.

