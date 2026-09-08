Путін залишить Україну без трьох базових речей: три страшні сценарії виживання взимку

Російські удари по енергетиці, складах, транспортних вузлах і логістичній інфраструктурі з наближенням холодів знову порушують питання, наскільки стійким буде забезпечення України найнеобхіднішими товарами. Тривалі відключення електроенергії або пошкодження ключових логістичних маршрутів здатні ускладнити роботу магазинів, аптек, складів та АЗС. Додатковим фактором ризику може стати ажіотажний попит, коли населення починає масово створювати запаси, тимчасово посилюючи нестачу окремих товарів. Чи справді українці можуть зіткнутися з потрійним дефіцитом цієї зими, що здатне спровокувати такий сценарій і які товари опиняться під найбільшим ризиком? Портал "Коментарі" з'ясував думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найгірший сценарій, за якого по всій Україні одночасно виникне гострий дефіцит продуктів, пального та медикаментів, залишається малоймовірним. Країна має потужне власне виробництво продовольства, а торговельні мережі та постачальники за роки повномасштабної війни пристосувалися до перебоїв і навчилися оперативно перебудовувати логістику. Значно реальнішою загрозою є тимчасова нестача окремих товарів у певних регіонах. Якщо до цього додасться ажіотажний попит, магазини, аптеки чи АЗС у деяких містах справді можуть на короткий час зіткнутися з перебоями в постачанні.

Найбільш чутливою категорією в такому сценарії можуть виявитися медикаменти, передусім специфічні імпортні препарати та ліки, які потребують дотримання особливих температурних умов під час транспортування і зберігання. З пальним ситуація також значною мірою залежатиме від стабільності імпорту, логістичних маршрутів і наявності резервів. Водночас найбільшу проблему здатна створити не фізична відсутність товарів у країні, а порушення їх доставки до конкретних регіонів.

Чат-бот Copilot переконаний, що дефіцит пального може виникнути через удари по нафтобазах і транспортних вузлах, що паралізує логістику та постачання. Одночасно продукти можуть стати дефіцитними через перебої в аграрному секторі та блокування портів. Найбільш небезпечним є дефіцит ліків, адже він напряму впливає на життя людей і роботу медичної системи.

Якщо всі три кризи накладуться одна на одну, це створить ефект "потрійного удару", який може підірвати стійкість суспільства. Водночас Україна вже має досвід протидії подібним викликам: диверсифікація постачання, міжнародна допомога та внутрішня мобілізація ресурсів здатні зменшити ризики.

Чат-бот Gemini вважає, що одночасний гострий дефіцит пального, продуктів і ліків по всій Україні малоймовірний, однак локальні та короткочасні перебої цілком можливі. Найбільший ризик створюють удари по енергетиці та логістиці. Тривалі блекаути здатні різко збільшити попит на бензин і дизель для генераторів, що додатково навантажить постачання. Проблеми з пальним, своєю чергою, можуть ускладнити роботу складів, підприємств і доставку товарів до магазинів та аптек. Найуразливішими в такій ситуації будуть свіжі продукти та окремі медикаменти, для зберігання яких необхідне постійне охолодження.

Водночас повного зникнення базових товарів очікувати не варто. Український бізнес пристосувався до роботи під час війни, а імпорт через країни ЄС дозволяє компенсувати частину проблем із постачанням. Значно небезпечнішою може стати паніка населення: ажіотажні закупівлі здатні за кілька годин створити штучну нестачу в магазинах, аптеках та на АЗС. Тому реальнішим сценарієм є не загальний дефіцит, а тимчасові черги, скорочення асортименту та подорожчання окремих товарів.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що одночасний дефіцит пального, продуктів і ліків залишається реальним ризиком, але не неминучим. Україна може уникнути системної кризи завдяки швидкому відновленню інфраструктури, стабільному імпорту, стратегічним запасам і підтримці партнерів. Головне — не допустити ланцюгової реакції, коли проблеми з енергетикою спричиняють перебої з пальним, а ті ускладнюють постачання продуктів і медикаментів. Ключове завдання — не дозволити Кремлю перетворити побутові труднощі на інструмент тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 8 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. Одним із головних напрямків удару стала Одеська область.