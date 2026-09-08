РФ рознесла один із найбільших у Європі ринків під Одесою: влада хапається за голову через наслідки

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. Одним із головних напрямків удару стала Одеська область. У передмісті Одеси під вогнем опинився відомий оптово-роздрібний ринок "Сьомий кілометр", де внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони та постраждала людина.

Фото: з відкритих джерел

Протягом ночі в різних районах Одещини неодноразово оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали мешканців регіону про ракетну небезпеку та рух швидкісних повітряних цілей у напрямку Одеси.

Про наслідки удару повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російська атака припала на цивільний торговельний об'єкт у передмісті обласного центру. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали павільйони ринку.

Під час атаки постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

"Сьомий кілометр" є найбільшим в Україні оптово-роздрібним ринком промислових товарів та належить до найбільших торговельних майданчиків такого формату у Східній Європі. Він розташований неподалік Одеси. Свою відому назву ринок отримав завдяки розташуванню біля залізничної станції "7-й кілометр" Ізмаїльського напрямку, яка нині називається "Одеса-Західна".

Атака на Одещину стала частиною масштабного нічного удару Росії по Україні. Російські війська застосували одразу кілька типів озброєння. Повітряні сили повідомляли про балістичні та крилаті ракети, протикорабельні "Онікси", а також ударні безпілотники.

Одними з основних напрямків російської атаки цієї ночі стали Одеська та Київська області. У низці регіонів після ударів розпочалися роботи з ліквідації наслідків та оцінки завданих пошкоджень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський після чергового масштабного удару РФ фактично знову вказав західним партнерам на критичну нестачу засобів для перехоплення балістичних ракет. За його словами, Україна щодня нагадує союзникам про потребу в перехоплювачах, адже саме балістика залишається однією з найскладніших цілей для української ППО.