РФ разнесла один из крупнейших в Европе рынков под Одессой: власти хватаются за голову из-за последствий

В ночь на 8 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. Одним из главных направлений удара стала Одесская область. В пригороде Одессы под огнем оказался известный оптово-розничный рынок "Седьмой километр", где в результате атаки повреждены торговые павильоны и пострадал человек.

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В течение ночи в разных районах Одесской области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали жителей региона о ракетной опасности и движении скоростных воздушных целей в направлении Одессы.

О последствиях удара сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, российская атака пришлась на гражданский торговый объект в пригороде областного центра. В результате взрывов повреждения получили павильоны рынка.

Во время атаки пострадал 58-летний охранник. Мужчину доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

"Седьмой километр" — крупнейший в Украине оптово-розничный рынок промышленных товаров и относится к крупнейшим торговым площадкам такого формата в Восточной Европе. Он расположен недалеко от Одессы. Свое известное название рынок получил благодаря расположению у железнодорожной станции "7-й километр" Измаильского направления, которая называется "Одесса-Западная".

Атака в Одесскую область стала частью масштабного ночного удара России по Украине. Российские войска применили сразу несколько типов вооружения. Воздушные силы сообщали о баллистических и крылатых ракетах, противокорабельных "Ониксах", а также ударных беспилотниках.

Одними из основных направлений российской атаки в эту ночь стали Одесская и Киевская области. В ряде регионов после ударов начались работы по ликвидации последствий и оценке нанесенных повреждений.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский после очередного масштабного удара РФ фактически снова указал западным партнерам на критическую нехватку средств для перехвата баллистических ракет. По его словам, Украина ежедневно напоминает союзникам о необходимости перехватчиков, ведь именно баллистика остается одной из самых сложных целей для украинского ПВО.