Российские удары по энергетике, складам, транспортным узлам и логистической инфраструктуре с приближением холодов вновь поднимают вопрос, насколько устойчиво будет обеспечение Украины самыми необходимыми товарами. Длительные отключения электроэнергии или повреждение ключевых логистических маршрутов способны усложнить работу магазинов, аптек, складов и АЗС. Дополнительным фактором риска может стать ажиотажный спрос, когда население начинает массово создавать запасы, временно усугубляя нехватку отдельных товаров. Действительно ли украинцы могут столкнуться с тройным дефицитом этой зимы, способной спровоцировать такой сценарий и какие товары окажутся под наибольшим риском? Портал "Комментарии" выяснил мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самый плохой сценарий, при котором по всей Украине одновременно возникнет острый дефицит продуктов, горючего и медикаментов, остается маловероятным. У страны есть мощное собственное производство продовольствия, а торговые сети и поставщики за годы полномасштабной войны приспособились к перебоям и научились оперативно перестраивать логистику. Значительно более реальной угрозой является временная нехватка отдельных товаров в определенных регионах. Если к этому прибавится ажиотажный спрос, то магазины, аптеки или АЗС в некоторых городах действительно могут на короткое время столкнуться с перебоями в поставках.

Наиболее чувствительной категорией в таком сценарии могут оказаться медикаменты, прежде специфические импортные препараты и лекарства, требующие соблюдения особых температурных условий при транспортировке и хранении. С горючим ситуация также будет в значительной степени зависеть от стабильности импорта, логистических маршрутов и наличия резервов. В то же время, наибольшую проблему способно создать не физическое отсутствие товаров в стране, а нарушение их доставки в конкретные регионы.

Чат-бот Copilot убежден, что дефицит горючего может возникнуть из-за ударов по нефтебазам и транспортным узлам, что парализует логистику и снабжение. Одновременно продукты могут стать дефицитными из-за перебоев в аграрном секторе и блокирования портов. Наиболее опасен дефицит лекарств, ведь он напрямую влияет на жизнь людей и работу медицинской системы.

Если все три кризиса наложатся друг на друга, это создаст эффект "тройного удара", который может подорвать устойчивость общества. В то же время у Украины уже есть опыт противодействия подобным вызовам: диверсификация поставок, международная помощь и внутренняя мобилизация ресурсов способны уменьшить риски.

Чат-бот Gemini считает, что одновременный острый дефицит горючего, продуктов и лекарств по всей Украине маловероятен, однако локальные и кратковременные перебои вполне возможны. Наибольший риск создают удары по энергетике и логистике. Длительные блекауты способны резко увеличить спрос на бензин и дизель для генераторов, что дополнительно нагрузит поставки. Проблемы с горючим, в свою очередь, могут усложнить работу складов, предприятий и доставку товаров в магазины и аптеки. Наиболее уязвимыми в такой ситуации будут свежие продукты и отдельные медикаменты, для хранения которых необходимо постоянное охлаждение.

В то же время, полного исчезновения базовых товаров ожидать не стоит. Украинский бизнес приспособился к работе во время войны, а импорт через страны ЕС позволяет компенсировать часть проблем со снабжением. Значительно опаснее может стать паника населения: ажиотажные закупки способны за несколько часов создать искусственную нехватку в магазинах, аптеках и на АЗС. Поэтому более реальным сценарием является не общий дефицит, а временные очереди, сокращение ассортимента и удорожание отдельных товаров.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что одновременный дефицит горючего, продуктов и лекарств остается реальным риском, но неизбежным. Украина может избежать системного кризиса благодаря быстрому восстановлению инфраструктуры, стабильному импорту, стратегическим запасам и поддержке партнеров. Главное — не допустить цепной реакции, когда проблемы с энергетикой влекут за собой перебои с горючим, а те затрудняют поставки продуктов и медикаментов. Ключевая задача – не позволить Кремлю превратить бытовые трудности в инструмент давления.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 8 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. Одним из главных направлений удара стала Одесская область.