logo_ukra

BTC/USD

80830

ETH/USD

2333.36

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін заговорив про «кінець війни», але є прикрий нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін заговорив про «кінець війни», але є прикрий нюанс

У ISW зазначають, Кремль намагається заспокоїти росіян заявами про швидкий фінал війни, допоки армія готується до нових ударів

11 травня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін несподівано заявив, що війна проти України нібито "підходить до завершення". Проте, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль не подав жодного сигналу про реальну готовність припинити бойові дії.

Путін заговорив про «кінець війни», але є прикрий нюанс

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Під час прес-конференції 9 травня Путін коментував удари українських далекобійних дронів по території Росії та заявив, що "ця історія добігає кінця". Російські державні ЗМІ одразу подали його слова як натяк на швидке завершення війни.

Проте аналітики ISW звертають увагу: у тому ж виступі Путін фактично підтвердив намір продовжувати війну до досягнення максималістських цілей. Зокрема, глава Кремля заявив, що російська армія має зосередитись на "остаточному розгромі України". Саме цим він пояснив скорочення кількості військової техніки на параді 9 травня у Москві.

Крім того, Путін знову повторив свою вимогу щодо особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським виключно в Москві, давши зрозуміти, що не має наміру вести повноцінні мирні переговори на нейтральній території.

В ISW вважають, що подібні заяви адресовані насамперед внутрішній аудиторії Росії. Після більш ніж чотирьох років війни росіяни дедалі гостріше відчувають наслідки затяжного конфлікту, економічний тиск та нездатність російських систем ППО повністю зупинити українські удари по тилових об'єктах.

На цьому фоні Кремль намагається одночасно демонструвати впевненість у перемозі та створювати ілюзію близького закінчення війни, не змінюючи при цьому власних вимог до України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді в Україні перемир'я: у США дали тривожну оцінку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-10-2026/
Теги:

Новини

Всі новини