Действительно ли в Украине перемирие: в США дали тревожную оценку

Несмотря на объявленное перемирие с 9 по 11 мая, боевые действия между Россией и Украиной фактически не прекратились. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого констатируют: стороны продолжили ограниченные наступательные операции почти по всей линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия продолжала атаки на ключевых направлениях, а также активно использовала артиллерию и дроны. По его словам, только за двое суток российские силы совершили более 150 штурмов, около 100 артиллерийских ударов и почти 10 тысяч атак беспилотниками.

При этом Киев отметил необычное снижение масштабов воздушных атак. Украинская авиация сообщила, что в ночь на 10 мая Россия запустила лишь 27 беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и другие.

Москва, в свою очередь, обвинила уже украинскую сторону в срыве режима прекращения огня. Минобороны РФ заявило о восьми украинских атаках, сотнях артиллерийских ударов и более шести тысячах применений дронов.

Спутниковые данные NASA также свидетельствуют, что интенсивность боевых действий действительно снизилась, однако полного прекращения огня не произошло. На отдельных участках фронта темп боев уменьшился, но локальные столкновения продолжались постоянно.

Аналитики ISW подчеркивают: ситуация показывает, что любые договоренности о перемирии без четких механизмов контроля, мониторинга и наказания за нарушения практически обречены на провал. Взаимные обвинения Москвы и Киева лишь усиливают сомнения в возможности устойчивого прекращения огня в ближайшее время.

