Чи справді в Україні перемир'я: у США дали тривожну оцінку

Незважаючи на оголошене перемир'я з 9 до 11 травня, бойові дії між Росією та Україною фактично не припинилися. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого констатують: сторони продовжили обмежені наступальні операції майже по всій лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія продовжувала атаки на ключових напрямках, а також активно використовувала артилерію та дрони. За його словами, лише за дві доби російські сили здійснили понад 150 штурмів, близько 100 артилерійських ударів та майже 10 тисяч атак безпілотниками.

При цьому Київ наголосив на незвичному зниженні масштабів повітряних атак. Українська авіація повідомила, що в ніч проти 10 травня Росія запустила лише 27 безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інші.

Москва, у свою чергу, звинуватила вже українську сторону у зриві режиму припинення вогню. Міноборони РФ заявило про вісім українських атак, сотні артилерійських ударів і понад шість тисяч застосувань дронів.

Супутникові дані NASA також свідчать, що інтенсивність бойових дій справді знизилася, проте повного припинення вогню не сталося. На окремих ділянках фронту темп боїв зменшився, але локальні зіткнення продовжувалися постійно.

Аналітики ISW наголошують: ситуація показує, що будь-які домовленості про перемир'я без чітких механізмів контролю, моніторингу та покарання за порушення практично приречені на провал. Взаємні звинувачення Москви та Києва лише посилюють сумніви щодо можливості стійкого припинення вогню найближчим часом.

