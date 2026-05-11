Путин заговорил о «конце войны», но есть досадный нюанс

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно заявил, что война против Украины якобы "подходит к завершению". Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль не подал ни одного сигнала о реальной готовности прекратить боевые действия.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Во время пресс-конференции 9 мая Путин комментировал удары украинских дальнобойных дронов по территории России и заявил, что "эта история подходит к концу". Российские государственные СМИ сразу подали его слова как намек на скорое завершение войны.

Однако аналитики ISW обращают внимание: в том же выступлении Путин фактически подтвердил намерение продолжать войну до достижения максималистских целей. В частности, глава Кремля заявил, что российская армия должна сосредоточиться на "окончательном разгроме Украины". Именно этим он объяснил сокращение количества военной техники на параде 9 мая в Москве.

Кроме того, Путин вновь повторил свое требование о личной встрече с президентом Украины Владимир Зеленский исключительно в Москве, дав понять, что не намерен вести полноценные мирные переговоры на нейтральной территории.

В ISW считают, что подобные заявления адресованы прежде всего внутренней аудитории России. После более чем четырех лет войны россияне все острее ощущают последствия затяжного конфликта, экономическое давление и неспособность российских систем ПВО полностью остановить украинские удары по тыловым объектам.

На этом фоне Кремль пытается одновременно демонстрировать уверенность в победе и создавать иллюзию близкого окончания войны, не меняя при этом собственных требований к Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли в Украине перемирие: в США дали тревожную оценку.



