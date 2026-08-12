Путін задумав новий план із союзником України: можливі наслідки для війни приголомшують

Росія намагається використати активність Володимира Путіна на Далекому Сході для демонстрації сили та одночасно вплинути на позицію Японії. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи заяви російського президента та його появу у військово-морській формі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За словами експерта, Москва може намагатися показати Заходу, що здатна створювати додаткові проблеми для союзників України в Азії. Зокрема, йдеться про Японію, яка має власні територіальні суперечки з Росією.

Давидюк вважає, що демонстративна активність Путіна може бути частиною ширшої геополітичної гри, пов’язаної також із Китаєм.

"Типове підвищення ставок у переговорах із Трампом. Ціна — Україна", — заявив політолог.

На його думку, Кремль може намагатися переконати Вашингтон, що Росія здатна бути корисною Китаю або створити додатковий тиск на Японію. Таким чином Москва розраховує отримати вигідніші позиції у міжнародних переговорах.

Водночас Давидюк закликав Японію не піддаватися на подібні сигнали та активніше розвивати співпрацю з Україною. Серед можливих напрямів він назвав спільне виробництво дронів, ракет і морських безпілотників.

"Японія, як і ми, морська держава, повинна бути убезпечена суперсучасними технологіями", — наголосив експерт.

Політолог вважає, що Україна має власні технологічні напрацювання, які можуть бути корисними для японської сторони. Водночас така співпраця здатна посилити позиції обох держав перед спільними безпековими викликами.

Давидюк також звернув увагу на загрозу з боку Росії для інших країн регіону. На його думку, якщо Кремль не зупинити, Москва може продовжувати підвищувати ставки та створювати нові конфлікти.

"Путіна, якщо не зупинити, він піде далі", — зазначив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна разом із міжнародними партнерами має спільну стратегію, спрямовану на те, щоб змусити Росію припинити війну. Основою цього плану є посилення тиску на Кремль, стійкість українських військ на фронті та здатність завдавати ударів у відповідь по військових цілях агресора. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.