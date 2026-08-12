logo_ukra

BTC/USD

63325

ETH/USD

1884.39

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Путін зупинить війну": Зеленський шокував несподіваною заявою про новий план
commentss НОВИНИ Всі новини

"Путін зупинить війну": Зеленський шокував несподіваною заявою про новий план

Президент заявив, що для припинення агресії потрібно зберігати стійкість фронту, посилювати ППО та змушувати Росію відчувати наслідки війни на власній території

12 серпня 2026, 19:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна разом із міжнародними партнерами має спільну стратегію, спрямовану на те, щоб змусити Росію припинити війну. Основою цього плану є посилення тиску на Кремль, стійкість українських військ на фронті та здатність завдавати ударів у відповідь по військових цілях агресора. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

"Путін зупинить війну": Зеленський шокував несподіваною заявою про новий план

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Москва наразі не демонструє готовності самостійно зупиняти агресію, тому Україна та її союзники мають діяти спільно.

"Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що одним із ключових елементів стратегії залишається ситуація безпосередньо на полі бою. Українські військові повинні утримувати позиції та не дозволяти Росії досягати стратегічних переваг.

Зеленський пояснив, що сильна позиція ЗСУ безпосередньо впливає на переговорні можливості Києва. За його словами, коли українська армія контролює ситуацію на фронті, президент може вести переговори з противником із сильнішої позиції. Натомість погіршення ситуації здатне змусити Україну погоджуватися на невигідні компроміси.

Окремо глава держави звернувся до міжнародних партнерів із закликом збільшувати військову підтримку. Особливого значення, за його словами, набуває посилення української протиповітряної оборони, яка має захищати міста та критично важливу інфраструктуру від російських атак.

Водночас серед важливих завдань для Сил оборони Зеленський назвав можливість завдавати ударів у відповідь по території Росії. 

"Нам потрібно повернути війну на територію Росії", — заявив президент. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Вищий антикорупційний суд не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо умов застосування електронного браслета.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини