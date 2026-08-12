"Путин остановит войну": Зеленский шокировал неожиданным заявлением о новом плане

У Украины вместе с международными партнерами есть общая стратегия, направленная на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. Основой этого плана является усиление давления на Кремль, устойчивость украинских войск на фронте и способность наносить ответные удары по военным целям агрессора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Украинском молодежном форуме.

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По словам главы государства, Москва пока не демонстрирует готовность самостоятельно останавливать агрессию, поэтому Украина и ее союзники должны действовать сообща.

"Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что делать", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых элементов стратегии остается ситуация прямо на поле боя. Украинские военные должны удерживать позиции и не позволять России добиваться стратегических преимуществ.

Зеленский объяснил, что сильная позиция ВСУ оказывает непосредственное влияние на переговорные возможности Киева. По его словам, когда украинская армия контролирует ситуацию на фронте, президент может вести переговоры с противником по более сильной позиции. Ухудшение ситуации способно заставить Украину соглашаться на невыгодные компромиссы.

Отдельно глава государства обратился к международным партнерам с призывом увеличивать военную поддержку. Особое значение, по его словам, приобретает усиление украинской противовоздушной обороны, которая должна защищать города и критически важную инфраструктуру от российских атак.

В то же время среди важных задач для Сил обороны Зеленский назвал возможность наносить ответные удары по территории России.

"Нам нужно вернуть войну на территорию России", — заявил президент.

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