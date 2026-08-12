Путин задумал новый план с союзником Украины: возможные последствия для войны ошеломляют

Россия пытается использовать активность Владимира Путина на Дальнем Востоке для демонстрации силы и одновременно оказать влияние на позицию Японии. Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк, комментируя заявления российского президента и появление в военно-морской форме.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По словам эксперта, Москва может попытаться показать Западу, что способна создавать дополнительные проблемы для союзников Украины в Азии. В частности, речь идет о Японии, имеющей собственные территориальные споры с Россией.

Давидюк считает, что демонстративная активность Путина может быть частью более широкой геополитической игры, связанной также с Китаем.

"Типичное повышение ставок в переговорах с Трампом. Цена — Украина", — заявил политолог.

По его мнению, Кремль может пытаться убедить Вашингтон в том, что Россия способна быть полезной Китаю или создать дополнительное давление на Японию. Таким образом, Москва рассчитывает получить более выгодные позиции в международных переговорах.

В то же время, Давидюк призвал Японию не поддаваться на подобные сигналы и активнее развивать сотрудничество с Украиной. Среди возможных направлений он назвал совместное производство дронов, ракет и морских беспилотников.

"Япония, как и мы, морское государство, должна быть обеспечена суперсовременными технологиями", — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что у Украины есть собственные технологические наработки, которые могут быть полезны для японской стороны. В то же время такое сотрудничество способно усилить позиции обоих государств перед общими вызовами безопасности.

Давидюк также обратил внимание на угрозу России для других стран региона. По его мнению, если Кремль не остановить Москва может продолжать повышать ставки и создавать новые конфликты.

"Путина, если не остановить, он пойдет дальше", — отметил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина вместе с международными партнерами имеет общую стратегию, направленную на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. Основой этого плана является усиление давления на Кремль, устойчивость украинских войск на фронте и способность наносить ответные удары по военным целям агрессора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Украинском молодежном форуме.