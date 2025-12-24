logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін за крок до провалу ще однієї своєї мети: названо- страшний провал диктатора
НОВИНИ

Путін за крок до провалу ще однієї своєї мети: названо- страшний провал диктатора

Сергій Братчук зазначає, що у РФ бракує ресурсів для масштабного наступу

24 грудня 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

На сьогодні великого наступу на Сумську область з боку російських військ очікувати не варто, оскільки ворог не має достатніх ресурсів для такого кроку. Про це повідомив військовий експерт Сергій Братчук в ефірі "Київ24".

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

За його словами, підрозділи російської армії, які зосереджені на українському кордоні, зараз діють за принципом "тисячі порізів", тобто роблять локальні спроби прориву, не концентруючи зусиль на масштабному наступі. Можливі окремі атаки на різних ділянках, проте великомасштабних операцій наразі не прогнозується.

Експерт наголосив, що це не означає, що Збройні Сили України можуть розслабитися. Він нагадав про приклад села Грабовське, де нещодавня активність окупантів показала, що невелика провокація може мати серйозні наслідки. Такі ситуації можуть повторюватися на інших ділянках кордону, особливо у прикордонних районах.

Братчук також звернув увагу на інформаційну складову: ворог намагається поширювати наратив про слабку оборону українського кордону та можливість його прориву, сподіваючись підірвати моральний дух та створити паніку.

"Інформаційних вкидань буде дуже багато, але українська армія усвідомлює ці загрози", – додав експерт.

Що стосується конкретних випадків, 20 грудня в селі Грабовське окупанти вивезли до Росії понад 50 цивільних. Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов підкреслив, що це нагадує не підготовлений прорив, а радше провокацію з медійною метою. 

Для контролю кордону ЗСУ використовують безпілотники та оперативні групи, які можуть швидко реагувати на спроби перетину. Однак ефективність дій ускладнюється тим, що частина цивільного населення відмовляється евакуюватися, що створює додаткові ризики для військових на прифронтових територіях.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський окреслив актуальний стан забезпечення Сил оборони озброєнням і розповів про прогрес у створенні українських ракет. Під час закритої зустрічі з журналістами він наголосив, що міжнародна військова допомога надходить відповідно до узгоджених графіків, однак цього недостатньо для повноцінного захисту українського неба.



