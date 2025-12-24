logo_ukra

BTC/USD

86770

ETH/USD

2921.75

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Запаси скорочуються: партнерам Києва озвучили ультиматум і дорікнули у непослідовності
commentss НОВИНИ Всі новини

Запаси скорочуються: партнерам Києва озвучили ультиматум і дорікнули у непослідовності

Зеленський заявив, що для виконання закликів партнерів "триматися" та "не поступатися" українська армія потребує реальних засобів захисту повітряного простору

24 грудня 2025, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський окреслив актуальний стан забезпечення Сил оборони озброєнням і розповів про прогрес у створенні українських ракет. Під час закритої зустрічі з журналістами він наголосив, що міжнародна військова допомога надходить відповідно до узгоджених графіків, однак цього недостатньо для повноцінного захисту українського неба.

Запаси скорочуються: партнерам Києва озвучили ультиматум і дорікнули у непослідовності

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, російська армія нарощує інтенсивність повітряних атак, через що запаси ракет для систем протиповітряної оборони швидко скорочуються. Саме ППО, за його оцінкою, нині є найвразливішим елементом оборони, який потребує негайного посилення. Зеленський підкреслив: Україна готова виконувати рекомендації партнерів щодо жорсткої позиції у війні, однак для цього необхідні не лише політичні заяви, а й конкретні військові ресурси.

Президент зазначив, що Київ постійно доносить союзникам просту позицію: українська армія здатна тримати оборону та не йти на поступки, але за умови стабільного постачання ракет для захисту повітряного простору.

Окремо Зеленський зупинився на розвитку власного оборонно-промислового комплексу, зокрема ракетних програм для ураження цілей у глибокому тилу противника. Він зауважив, що ефективність українських ракет поступово зростає, а точність уражень помітно покращується. Деякі зразки вже демонструють високі результати, хоча їх кількість поки обмежена.

За словами президента, галузь розвивається еволюційно, однак держава зацікавлена у значному прискоренні виробництва. Основними викликами залишаються нестача фінансування, дефіцит двигунів та складні технічні процеси, без вирішення яких неможливий перехід до масового випуску сучасного ракетного озброєння.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії частка громадян, які підтримують продовження війни в Україні, впала до 25% — це найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення. Водночас дві третини респондентів (66%) виступають за мирні переговори, свідчать дані опитування Левада-Центру.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини