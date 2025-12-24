Запасы сокращаются: партнерам Киева озвучили ультиматум и упрекнули в непоследовательности

Президент Украины Владимир Зеленский наметил актуальное состояние обеспечения Сил обороны вооружением и рассказал о прогрессе в создании украинских ракет. Во время закрытой встречи с журналистами он подчеркнул, что международная военная помощь поступает согласно согласованным графикам, однако этого недостаточно для полноценной защиты украинского неба.

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российская армия наращивает интенсивность воздушных атак, из-за чего запасы ракет для систем противовоздушной обороны быстро сокращаются. Именно ПВО, по его оценке, сейчас является самым уязвимым элементом обороны, нуждающимся в немедленном усилении. Зеленский подчеркнул: Украина готова выполнять рекомендации партнеров по жесткой позиции в войне, однако для этого необходимы не только политические заявления, но и конкретные военные ресурсы.

Президент отметил, что Киев постоянно доносит союзникам простую позицию: украинская армия способна держать оборону и не идти на уступки, но при стабильных поставках ракет для защиты воздушного пространства.

Отдельно Зеленский остановился на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса, в частности, ракетных программ для поражения целей в глубоком тылу противника. Он отметил, что эффективность украинских ракет постепенно растет, а точность поражений заметно улучшается. Некоторые образцы уже демонстрируют высокие результаты, хотя их количество пока ограничено.

По словам президента, отрасль развивается эволюционно, однако государство заинтересовано в значительном ускорении производства. Основными вызовами остаются нехватка финансирования, дефицит двигателей и сложные технические процессы, без разрешения которых невозможен переход к массовому выпуску современного ракетного вооружения.

