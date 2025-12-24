Путин в шаге от провала еще одной своей цели: назван страшный провал диктатора

На сегодняшний день большого наступления на Сумскую область со стороны российских войск ожидать не стоит, поскольку у врага нет достаточных ресурсов для такого шага. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев24".

Фото: из открытых источников

По его словам, подразделения российской армии, которые сосредоточены на украинской границе, сейчас действуют по принципу "тысячи порезов", то есть предпринимают локальные попытки прорыва, не концентрируя усилия на масштабном наступлении. Возможны отдельные атаки на разных участках, однако крупномасштабных операций пока не прогнозируется.

Эксперт подчеркнул, что это не значит, что Вооруженные Силы Украины могут расслабиться. Он напомнил о примере села Грабовское, где недавняя активность окупантов показала, что небольшая провокация может иметь серьезные последствия. Подобные ситуации могут повторяться на других участках границы, особенно в приграничных районах.

Братчук также обратил внимание на информационную составляющую: враг пытается распространять нарратив о слабой обороне украинской границы и возможности ее прорыва, надеясь подорвать моральный дух и создать панику.

"Информационных вбросов будет очень много, но украинская армия осознает эти угрозы", – добавил эксперт.

Что касается конкретных случаев, 20 декабря в селе Грабовское оккупанты вывезли в Россию более 50 гражданских. Начальник управления коммуникаций Группировка объединенных сил Виктор Трегубов подчеркнул, что это напоминает не подготовленный прорыв, а скорее провокацию в медийных целях.

Для контроля границ ВСУ используют беспилотники и оперативные группы, которые могут быстро реагировать на попытки пересечения. Однако эффективность действий усугубляется тем, что часть гражданского населения отказывается эвакуироваться, что создает дополнительные риски для военных на прифронтовых территориях.

